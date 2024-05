Dona da InfinitePay capta R$1,6 bi para expandir operação

"O momento tem sido fantástico para a CloudWalk... e para fomentar esse crescimento a gente precisa preparar essas linhas", afirmou à Reuters o diretor de operações da companhia, Pablo Mello.

"É o momento certo", reforçou, citando a trajetória de queda na taxa básica de juros no Brasil e o bom momento macroeconômico como fatores importantes para a decisão de realizar a operação, que teve Itaú BBA liderando a estruturação e ainda contou com a participação de Bradesco BBI e BV.

Fundada em 2013, a startup sediada em São Paulo se tornou "unicórnio" em 2022 ao alcançar uma avaliação acima de 1 bilhão de dólares após uma rodada de investimentos de 150 milhões de dólares liderada pela Coatue e DST Global.

No total, a companhia já levantou recursos via oito FIDCs desde 2021, com cotas que somaram um total de 4,9 bilhões de reais. De acordo com Mello, esse montante cobre toda a base de emissores de cartão dos clientes da CloudWalk.

Além da maquininha, a InfinitePay oferece serviços financeiros como empréstimos, cartões, vendas online, carteiras digitais e terminais de pagamento. Ela é focada em micro, pequenas e médias empresas e microempreendedores individuais, cobrando taxas que começam em 1,38% e vão até 16,95%.

A CloudWalk encerrou abril com receita recorrente anualizada de 500 milhões de dólares e lucro anualizado de 70 milhões.