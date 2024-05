Ibovespa tem queda discreta com cena corporativa em foco

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa caiu 0,27%, a 127.411,55 pontos, após oscilar entre uma máxima de 128.271,87 pontos e uma mínima de 127.205,34 pontos na sessão. O volume financeiro no pregão somou 19,7 bilhões de reais.

De acordo com a sócia e especialista da Blue3 Investimentos Fernanda Bandeira, foi uma sessão com poucas notícias, tanto no cenário brasileiro como no exterior, com mercado mais "morno".

No exterior, as commodities tiveram um desempenho misto, com os futuros do minério de ferro em alta, mas os preços do petróleo em queda, enquanto Wall Street encerrou com variações modestas, mas positivas, e os rendimentos dos títulos de 10 anos do Tesouro dos Estados Unidos recuaram.

Em meio a expectativas sobre os próximos passos do banco central norte-americano, a ata da última decisão de política monetária do Federal Reserve deve concentrar as atenções na quarta-feira, principalmente após discursos mais cautelosos de autoridades do Fed.

Nesta terça-feira, o diretor do Fed Christopher Waller disse que os dados mais recentes de inflação são "tranquilizadores", mas ressaltou que precisa ver mais alguns meses de bons dados de preços antes de se sentir confortável para defender uma flexibilização na orientação da política monetária.

DESTAQUES