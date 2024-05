Mercado Pago vai buscar licença bancária no México; prazo estimado é de até 24 meses

"Hoje oferecemos serviços semelhantes aos do banco tradicional de uma maneira digital, inclusiva e eficiente. Nossos milhões de usuários nos veem como seu banco digital. Agora queremos formalizá-lo e nos tornarmos o maior banco 100% digital do México", disse Pedro Rivas, diretor geral do Mercado Pago no México, em comunicado compartilhado com a Reuters.

"Queremos evoluir para ter um impacto maior no sistema bancário digital do México. Estamos entusiasmados em iniciar este processo perante os reguladores porque temos a infraestrutura tecnológica para chegar onde o sistema bancário tradicional não chegava e expandir nosso alcance para oferecer produtos mais inovadores e acessíveis", acrescentou Rivas.

O executivo salientou que a obtenção da licença pode demorar entre 12 e 24 meses, mas que esses prazos decorrem a partir do momento da apresentação do pedido, que deve acontecer no final do verão no México.

Atualmente o Mercado Pago oferece cartões de crédito e débito, conta digital com rendimento diário, empréstimos e financiamentos pessoais a pequenas e médias empresas (PMEs), além da opção de receber remessas.

A licença permitiria à empresa ampliar seu portfólio de produtos, além de atrair recursos do público por meio de contas correntes, poupanças ou depósitos a prazo, para posteriormente aplicá-los em operações de crédito como empréstimos comerciais, hipotecas e outros.

Fundado em 2003, o Mercado Pago atua na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México, Peru e Uruguai e processa mais de 15 milhões de transações por dia.