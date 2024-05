Waller, do Fed, vê progresso na inflação e diz não haver necessidade de aumento dos juros

"Banqueiros centrais nunca devem dizer nunca, mas os dados sugerem que a inflação não está acelerando, e acredito que novos aumentos na taxa de juros são provavelmente desnecessários."

Autoridades do Fed tornaram-se cautelosas quanto às perspectivas de inflação e política monetária nos últimos meses, e Waller, assim como muitos de seus pares, não repetiu sua opinião de discursos recentes de que um corte na taxa de juros é provável ainda este ano.

O mercado de trabalho continua forte, disse ele, e, embora a inflação dos preços ao consumidor tenha desacelerado em abril, o progresso foi "modesto", com o núcleo da inflação medida pelo índice PCE provavelmente registrando uma taxa anualizada de 3,4% nos últimos três meses.

No entanto, ele também disse que vê alguns sinais de moderação à frente, citando a estabilidade das vendas no varejo em abril, o aumento da inadimplência em cartões de crédito e empréstimos para automóveis e uma pesquisa de empresas não manufatureiras que sugere desaceleração na atividade. A criação de empregos também diminuiu, e a taxa de desemprego subiu para 3,9% em abril.

"A economia agora parece estar evoluindo mais perto do que o Comitê esperava", disse Waller, referindo-se ao Comitê Federal de Mercado Aberto do banco central. "No entanto, na ausência de um enfraquecimento significativo no mercado de trabalho, preciso ver mais alguns meses de bons dados de inflação antes de me sentir confortável em defender uma flexibilização na orientação da política monetária."

O Fed tem mantido sua taxa básica de juros na faixa de 5,25% a 5,50% desde julho passado.