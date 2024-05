Autoridades do Fed mantiveram confiança em desinflação na última reunião apesar de dúvidas, diz ata

Embora a resposta da política monetária por enquanto "envolva a manutenção" da taxa de juros de referência do banco central em seu nível atual, a ata, divulgada nesta quarta-feira, também refletiu a discussão sobre possíveis novos aumentos.

"Vários participantes mencionaram a disposição de apertar ainda mais a política monetária caso os riscos para a inflação se materializem de forma que tal ação se torne apropriada", disse o texto, empregando termos que não se encaixam no conjunto usual de palavras, como "alguns", "muitos" e a "maioria", usadas na ata para dar uma ideia de quantas autoridades expressaram uma opinião específica.

A ata também refletiu o debate sobre o grau de restrição atual da política monetária em função da força da economia, uma discussão importante dada a necessidade de que seja "suficientemente" restritiva para conter a inflação.

Desde essa reunião, as autoridades reduziram as expectativas de cortes iminentes na taxa de juros, que investidores agora veem começando em setembro.

Porém, mesmo reconhecendo o risco de que as pressões inflacionárias voltem a se acumular na economia, as autoridades do Fed consideraram os dados do início do ano como um revés temporário na batalha para que a inflação volte a atingir a meta de 2% do banco central.

A reunião foi a sexta consecutiva em que não houve alteração na taxa básica de juros. Neste momento, as autoridades parecem propensas a manter a taxa básica do Fed na faixa de 5,25% a 5,50% até setembro, pelo menos, depois que a confiança na redução das pressões sobre os preços foi abalada por uma inflação maior do que a esperada nos três primeiros meses deste ano.