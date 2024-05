Dólar supera os R$5,15 sob influência da ata do Fed

Às 17h22, na B3 o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,55%, a 5,1550 reais na venda.

A moeda norte-americana oscilou em alta no Brasil durante toda a sessão. Pela manhã, o viés positivo já era dado pelo exterior em meio à expectativa antes da divulgação da ata do Fed, programada para a tarde, com investidores em busca de pistas sobre quando o corte de juros começará nos EUA.

Esta expectativa fez o dólar à vista saltar da mínima de 5,1232 reais (+0,13%), às 9h, para a cotação máxima de 5,1651 reais (+0,95%), às 11h43.

No início da tarde houve certa acomodação da moeda norte-americana, mas as cotações tiveram novo impulso às 15h, quando saiu a ata do último encontro do Comitê Federal de Mercado Aberto(Fomc, na sigla em inglês) do Fed.

No documento, os membros do Fed repetiram mensagens divulgadas anteriormente, como a avaliação de que levará mais tempo que o esperado para haver confiança de que a inflação dos EUA está se movimentando para 2%. Além disso, a ata informou que vários participantes mencionaram a disposição de apertar a política monetária caso a inflação piore.

Em reação, os rendimentos dos Treasuries ganharam força no exterior, com o aumento das apostas de que o Fed cortará juros apenas uma vez este ano, e não duas vezes. Além disso, o dólar ganhou força ante as demais divisas no exterior e voltou a acelerar no Brasil.