Haddad diz temer que tragédia no RS sirva de argumento para política monetária restritiva

Por Luana Maria Benedito

(Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira que tem medo de que a tragédia climática no Rio Grande do Sul seja usada como argumento a favor do aperto monetário, afirmando que o patamar atual da taxa Selic, de 10,5%, ainda é muito restritivo.

"Eu fico com muito medo de usarem a tragédia no Rio Grande do Sul, que tem que ser enfrentada, como um argumento que deveria ser usado às avessas. Sempre quando você tem um choque de oferta, você muitas vezes é obrigado a relaxar a política monetária e não piorar a situação", disse Haddad em audiência na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados. "Mas isso é um debate técnico que o Tesouro e o Banco Central têm que fazer", acrescentou.