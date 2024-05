Wall St ronda estabilidade na abertura antes de resultado da Nvidia e ata do Fed

(Reuters) - Os principais índices de ações de Wall Street abriram perto da estabilidade nesta quarta-feira, com os investidores afastados antes do resultado trimestral da líder em chips de IA Nvidia e da ata da reunião de política monetária do Federal Reserve.

O Dow Jones caía 0,02% na abertura, para 39.863,33 pontos. O S&P 500 abriu em baixa de 0,04%, a 5.319,28 pontos, enquanto o Nasdaq Composite ganhava 0,04%, para 16.839,02 pontos.

(Reportagem de Ankika Biswas em Bengaluru)