Boeing prevê queimar caixa em 2024 em meio a atrasos nas entregas 

Os comentários sobre o fluxo de caixa negativo fizeram com que as ações da Boeing caíssem 7,6%, encerrando a 172,21 dólares nesta quinta-feira. Os comentários somam-se aos problemas da empresa, à medida que os desafios de produção e os atrasos nas entregas para a China enfraquecem uma perspectiva modesta para 2024 defendida pela Boeing apenas algumas semanas atrás.

"Já esperávamos que este ano ficasse abaixo de nossas expectativas financeiras para a recomendação e isso é incrementalmente pior", disse Ben Tsocanos, diretor de companhias aéreas da S&P Global Ratings.

A produção de jatos da Boeing diminuiu drasticamente diante do aumento do escrutínio de reguladores, companhias aéreas e parlamentares após um incidente em janeiro, quando um pedaço da fuselagem de um avião da Alaska Airlines se soltou em pleno voo.

West confirmou uma matéria da Reuters na quarta-feira que dizia que as entregas de aviões para a China foram adiadas nas últimas semanas devido a uma revisão regulatória chinesa das baterias que alimentam o gravador de voz da cabine.

A fabricante de aviões dos EUA disse em um comunicado na quarta-feira que está trabalhando com clientes chineses no cronograma de suas entregas enquanto a Administração de Aviação Civil da China conclui sua revisão das baterias.

As entregas de jatos comerciais não aumentarão no segundo trimestre em comparação com os primeiros três meses do ano, disse West, acrescentando que "temos frustrado e desapontado" os clientes devido aos problemas na cadeia de suprimentos e na produção.