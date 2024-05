Governo lançará edital de leilão do programa de estímulo a investimentos nas próximas semanas, diz Ceron

BRASÍLIA (Reuters) - O governo lançará nas próximas semanas o edital do primeiro leilão da linha de blended finance -- que combina capital privado e de instituição de fomento -- do programa voltado a estimular investimentos em infraestrutura no país, disse nesta quinta-feira o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron.

Em fórum promovido pela Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (ABDIB), Ceron disse que essa fatia do programa Eco Invest Brasil, focado em investimentos sustentáveis, poderá atrair dezenas de bilhões de reais ao Brasil.

A ideia do governo é que instituições financeiras tomem a linha de blended finance e a repassem a investidores em complemento a operações de mercado de capitais no exterior. Isso será feito em um leilão, que terá como critério a maior alavancagem de operações para aquele volume disponibilizado, mirando justamente fomentar o efeito multiplicador nos projetos verdes.