Ações se recuperam e fecham em alta, mas Dow Jones cai na semana

Por Chuck Mikolajczak

NOVA YORK (Reuters) - As ações dos Estados Unidos se recuperaram nesta sexta-feira, após perdas acentuadas no dia anterior, com a notícia de uma melhora na perspectiva dos consumidores em relação à inflação, levando o índice de tecnologia Nasdaq a uma quinta semana consecutiva de ganhos e a um recorde de fechamento.

O Departamento de Comércio dos EUA informou que as novas encomendas dos principais bens de capital manufaturados nos EUA se recuperaram mais do que o esperado em abril, enquanto um relatório da Universidade de Michigan apontou que as expectativas de inflação dos consumidores melhoraram no final de maio, depois de terem se deteriorado mais cedo no mês.