Ibovespa ensaia trégua após cinco quedas seguidas

- VALE ON avançava 0,25%, mesmo com queda dos futuros do minério de ferro na China, onde contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou com queda de 0,44%. Na semana, porém, subiu 2,6%. No setor, CSN ON valorizava-se 3,28% e GERDAU PN ganhava 1,73%, mas USIMINAS PNA caía 2,49%.

- ITAÚ UNIBANCO PN cedia 0,09%, enquanto BRADESCO PN registrava um acréscimo de 0,54%.

- MAGAZINE LUIZA ON recuava 4,23%, engatando a quinta sessão consecutiva de queda. No começo da semana, o Citi cortou o preço-alvo das ações de 2,50 reais para 1,80 real e reiterou recomendação "neutra/alto risco". Apesar de ver vendas melhores em lojas físicas e melhora na rentabilidade, eles cortaram previsão das vendas online, bem como de lucro, citando despesas financeiras persistentes entre as razões.

- PAGBANK, que é negociada em Nova York, avançava 5,38%, após reportar na quinta-feira um crescimento de 33% no lucro líquido recorrente do primeiro trimestre na comparação com o mesmo período do ano anterior, para 522 milhões de reais, acima da expectativa média de analistas de lucro de 475,2 milhões de reais, segundo dados do LSEG.