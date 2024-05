Âmbar Energia entra em cogeração a biomassa com compra de usina da Engie

SÃO PAULO (Reuters) - A Âmbar Energia, do grupo J&F, está ingressando no mercado de cogeração de energia a partir da biomassa com a aquisição de da usina térmica Lages, da Engie Brasil Energia.

O negócio foi anunciado nesta segunda-feira pela Âmbar e não teve seu valor revelado.

Localizada em Lages (SC), a usina a biomassa tem capacidade instalada de 28 megawatts (MW) e é pioneira na geração de energia elétrica e vapor a partir de resíduos madeireiros.