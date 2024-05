Ibovespa tem alta marginal com Petrobras em dia sem liquidez por feriado nos EUA

"Tal cenário não anima nem o comprador nem o vendedor. Mercado fica sem tendência e sem liquidez", afirmou.

DESTAQUES

- PETROBRAS PN avançou 1,09%, favorecida pela alta dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent fechou em alta de 1,2%. PETROBRAS ON subiu 1,02%

- ITAÚ UNIBANCO PN recuou 0,35%, enquanto BRADESCO PN encerrou com decréscimo de 0,31%, tendo como pano de fundo dados do Banco Central mostrando que as concessões de empréstimos no Brasil recuaram 1,6% em abril ante março. BANCO DO BRASIL ON ganhou 1,22%.

- VALE ON subiu 0,34%, apesar da fraqueza dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) encerrou as negociações do dia com queda de 1,1%, a 899 iuanes (124,10 dólares) a tonelada.

- RAÍZEN PN fechou em alta de 2,47%, experimentando nova trégua após tocar uma mínima de fechamento desde abril na última quarta-feira, a 2,81 reais, completando cinco pregões de baixa. Na sexta-feira, a Raízen inaugurou sua segunda planta de produção de etanol de segunda geração.