Ações da China fecham em baixa com os investidores à espera de dados globais sobre inflação

XANGAI (Reuters) - As ações chinesas fecharam em queda nesta terça-feira, com os investidores aguardando dados de inflação das principais economias nesta semana para obter pistas sobre a trajetória das taxas de juros e avaliando a eficácia da mais recente política habitacional da China.

O núcleo do índice de preços PCE dos Estados Unidos, o indicador de inflação preferido do Federal Reserve, será divulgado na sexta-feira e será o maior foco do mercado.

Enquanto isso, o centro comercial chinês, Xangai, reduziu as taxas mínimas de entrada para compradores de imóveis e relaxou algumas restrições de compra depois que o país reduziu o nível nacional em um esforço de estabilização do mercado neste mês.