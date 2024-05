GameStop dispara após levantar US$933 mi com oferta de ações

(Reuters) - As ações da GameStop saltavam 14% nesta terça-feira depois que a varejista de videogames disse que havia arrecadado 933 milhões de dólares ao se beneficiar de uma alta nas chamadas "ações meme" no início deste mês.

As ações da empresa aumentaram quase seis vezes seu valor nas duas primeiras semanas de maio, impulsionadas em parte pelo ressurgimento do "Roaring Kitty" Keith Gill, uma personalidade importante no frenesi pelos papéis da empresa em 2021. Desde então, as ações perderam 70% de seu valor até o fechamento de sexta-feira, levando o valor de mercado da GameStop para 5,82 bilhões de dólares.

A empresa disse que levantou 933,4 milhões de dólares após concluir sua oferta de 45 milhões de ações, operação que já havia sido previamente divulgada. A companhia pretende usar os recursos para fins corporativos gerais, que podem incluir aquisições e investimentos.