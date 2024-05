Azul mantém conversas com controladora da Gol sobre "eventuais oportunidades"

No comunicado da Azul, a empresa ressalta que até o momento não celebrou ou formalizou acordo, vinculante ou não, acerca de qualquer parceria ou combinação de negócios junto à Gol ou seus acionistas controladores, com exceção do codeshare anunciado na semana passada.

A Gol e a Azul são, respectivamente, a segunda e a terceira maiores companhias aéreas do Brasil em receita por passageiro por quilômetro, uma medida de tráfego. Cada uma tem cerca de 30% de participação no mercado doméstico, atrás dos 40% da Latam, segundo dados da Anac.

O acordo de cooperação comercial entre Azul e Gol por meio de um codeshare engloba mais de 150 destinos e cria mais de 2.700 oportunidades de viagens com apenas uma conexão, movimento bem recebido por analistas e que levou as ações das duas empresas a dispararem no dia seguinte ao anúncio.

A Gol reforçou nesta terça-feira que pretende conduzir junto a assessores um processo competitivo por meio do qual "avaliarão propostas de financiamento de saída e quaisquer transações alternativas viáveis e competitivas".

Isso incluiria oportunidades apresentadas por potenciais fontes de capital próprio e de dívida, segundo a empresa.

"No entanto, a companhia esclarece que o processo competitivo acima mencionado ainda não foi iniciado; e nenhuma negociação com a intenção de concluir uma transação foi iniciada pela companhia, com qualquer terceiro", acrescentou.