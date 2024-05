Alta do IPCA-15 acelera a 0,44% em maio sob peso de saúde e gasolina

Os dados divulgados nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram ainda que, nos 12 meses até maio, o índice passou a acumular uma alta de 3,70%, de 3,77% no mês anterior e expectativa de 3,72%.

A meta para a inflação em 2024 é de 3,0%, com margem de 1,5 ponto percentual para mais ou menos, medida pelo IPCA.

Em maio, os dados do IBGE mostram que oito dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados registraram alta dos preços.

Saúde e cuidados pessoais tiveram o maior aumento de preços no mês, de 1,07%, sob influência dos produtos farmacêuticos (2,06%) após a autorização do reajuste de até 4,50% nos preços dos medicamentos a partir de 31 de março.

Já o grupo Transportes apresentou avanço de 0,77% em maio, resultado impactado pelas altas de 1,90% da gasolina e de 6,04%das passagens aéreas. Os combustíveis em geral subiram 2,10%, com altas do etanol (4,70%) e do óleo diesel (0,37%).

Alimentação e bebidas, com forte peso no bolso dos consumidores, subiu 0,26%, com a alimentação no domicílio em alta de 0,22% em maio e alimentação fora do domicílio subindo 0,37%.