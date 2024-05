Vendas de iPhones da Apple na China saltam 52% em abril, mostram dados

Embora os dados não mencionem explicitamente a Apple, a empresa é a fabricante estrangeira de telefones dominante no mercado chinês de smartphones. Isso sugere que o aumento nas remessas de marcas estrangeiras pode ser atribuído ao desempenho da Apple.

As ações da Apple subiram 2,3% nas negociações de pré-mercado.

As vendas da Apple na China haviam aumentado 12% em março, marcando uma melhoria significativa em relação aos primeiros dois meses de 2024, quando a empresa sofreu uma queda de 37% nas vendas.

As vendas podem aumentar ainda mais em maio, após a Apple lançar uma agressiva campanha de descontos em seu site oficial Tmall na China, oferecendo abatimentos de até 2.300 yuans (318 dólares) em modelos selecionados de iPhone.

No início deste mês, o CEO da Apple, Tim Cook, previu o crescimento das vendas do iPhone em alguns mercados, incluindo a China, depois que a empresa relatou uma queda de 8,1% na receita do segundo trimestre na região da Grande China.

A redução de preço -- o dobro do desconto oferecido em fevereiro -- ocorre depois que a Huawei apresentou no mês passado sua nova série de smartphones de última geração, o Pura 70, após o lançamento do Mate 60 em agosto.