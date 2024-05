Anglo rejeita pedido da BHP para continuar negociações sobre oferta de aquisição

A Anglo havia concedido à BHP uma prorrogação de uma semana, até as 16h GMT (13h horárrio de Brasília) desta quarta-feira, ao prazo original de 22 de maio para a apresentação de uma oferta vinculante.

A BHP não comentou o assunto, mas já indicou anteriormente que não fará uma oferta hostil.

A Anglo, listada em Londres, concordou em manter conversações com a BHP para tentar resolver as preocupações sobre a estrutura do negócio proposto, ou seja, a condição de que a Anglo separe suas unidades de platina e minério de ferro da África do Sul antes da aquisição.

Em uma declaração anterior, a BHP disse que precisava de mais tempo para se envolver com a Anglo, ao mesmo tempo em que delineou compromissos para minimizar o risco regulatório na África do Sul. A empresa também ofereceu pagar uma taxa de interrupção se o negócio não conseguisse obter aprovações regulatórias.

Mas a Anglo disse que esses compromissos, entre outros, não eram suficientes.

"A BHP continua a reafirmar sua crença de que os riscos de sua estrutura complexa não são materiais, mas declarou repetida e consistentemente, tanto publicamente quanto durante os compromissos, que não está disposta a alterar a estrutura proposta para assumir esses riscos", disse a Anglo.