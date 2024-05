Anglo rejeita última tentativa da BHP de continuar negociações para aquisição

A BHP ainda tem até essa data para fazer uma oferta firme ou desistir. A companhia não respondeu imediatamente a um pedido de comentário, mas já havia indicado anteriormente que não faria uma oferta hostil.

A Anglo, listada em Londres, concordou em manter conversas com a BHP para tentar resolver as preocupações sobre a estrutura do acordo proposto, isto é, sua condição de que a Anglo separe as unidades de platina e minério de ferro da África do Sul antes da aquisição.

Em uma declaração anterior, a BHP disse que precisava de mais tempo no processo com a Anglo, ao mesmo tempo em que delineava compromissos para minimizar o risco regulatório na África do Sul.

Esses compromissos incluíam a segurança do emprego dos funcionários na África do Sul. A BHP também disse que arcaria com os custos do aumento da participação dos funcionários sul-africanos, que deverá ser exigido em qualquer cisão.

Mas a Anglo sinalizou que esses compromissos não eram suficientes.

"A BHP continua a reafirmar sua crença de que os riscos de sua estrutura complexa não são materiais, mas declarou repetida e consistentemente, tanto publicamente quanto durante os compromissos, que não está disposta a alterar a estrutura proposta para assumir esses riscos", disse a Anglo em comunicado.