Fazenda e BC têm convergido em muitas frentes, diz secretário de Haddad

BRASÍLIA (Reuters) - O Banco Central e o Ministério da Fazenda mantêm um diálogo técnico e têm convergido em muitas frentes, disse nesta quarta-feira o secretário-executivo da Fazenda, Dario Durigan, defendendo que o governo honre compromissos para observar redução nos juros.

Em entrevista a jornalistas depois de anunciar medidas de apoio ao Rio Grande do Sul após desastre causado pelas chuvas, Durigan foi perguntado sobre eventual necessidade de uma política monetária mais flexível diante da crise no Estado do Sul.

“O Banco Central tem um diálogo técnico com a Fazenda para que a gente entenda do ponto de vista dos dados do país, da pressão de inflação, pressão de mercado, necessidade de crescimento e geração de empregos... e a gente tem convergido em muitas frentes”, disse.