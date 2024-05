Rumo venderá fatia em terminal por R$600 mi para consórcio formado por Bunge e Zen-Noh

A Bunge e a Zen-Noh Grain, por meio de uma joint venture, vão deter participações iguais no ativo, afirmaram as empresas, enquanto os outros 50% permanecem de propriedade da Caramuru Alimentos.

As companhias disseram em nota que, com a operação, esperam ganhar maior flexibilidade logística em um corredor de exportação importante no Brasil. O Porto de Santos é o maior porto da América Latina.

A conclusão da transação ainda está sujeita a condições precedentes, incluindo aprovações regulatórias.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas e Andre Romani, em São PauloEdição de Alexandre Caverni)