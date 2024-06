A pedido da PGR, PF prende duas pessoas por ameaças a familiares de Alexandre de Moraes

Por Ricardo Brito

BRASÍLIA (Reuters) - A pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR), a Polícia Federal prendeu preventivamente nesta sexta-feira duas pessoas por terem feito "violentas ameaças" a familiares do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, informaram a PF em nota e duas fontes com conhecimento da ação à Reuters.

Segundo uma das fontes, os alvos da operação tinham feito ameaças de morte com requintes de crueldade ao longo de uma semana, tendo, inclusive, detalhes da rotina de Moraes e de familiares do magistrado.