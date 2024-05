Ações da Trump Media caem após condenação de Trump

(Reuters) - As ações do Trump Media & Technology Group caíam cerca de 5% em negociações voláteis nesta sexta-feira, depois que um júri considerou o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump culpado de falsificar documentos para encobrir um suborno a uma atriz pornô.

Os papéis abriram em alta e estavam entre as principais tendências no fórum de discussão WallStreetBets do Reddit, indicando um forte interesse por parte dos traders individuais. Até 29 de abril, a maioria dos 621.000 acionistas da empresa eram investidores de varejo, conforme informado pela empresa.

"É uma 'ação meme' que não possui fundamentos. A volatilidade hoje não é surpreendente", disse Art Hogan, estrategista-chefe de mercado na B. Riley Wealth.