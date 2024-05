Ações sobem após dados de inflação dos EUA manterem vivas esperanças de corte de juros do Fed

Por Shubham Batra e Shashwat Chauhan

(Reuters) - As ações europeias subiram nesta sexta-feira, depois que dados mais suaves sobre a inflação dos Estados Unidos estimularam esperanças de cortes na taxa básica pelo Federal Reserve, enquanto as apostas de cortes nos juros em junho para a zona do euro permaneceram intactas, apesar de os números da inflação da região estarem mais fortes do que o esperado.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,32%, a 518,17 pontos, mas ainda assim registrou a segunda semana de quedas, com a alta dos rendimentos dos títulos da zona do euro, espelhando seus pares dos EUA, devido às preocupações com a manutenção dos juros elevados. No entanto, o índice subiu no mês.