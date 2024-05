Atividade industrial da China recua de forma inesperada com persistência de crise imobiliária

O número decepcionante se soma a uma série de indicadores recentes que mostram que a economia chinesa está tendo problemas para se reerguer, corroendo o otimismo anterior visto após dados de produção e comércio melhores do que o esperado.

"Acho que os dados refletem particularmente a demanda doméstica fraca, o setor imobiliário continuou piorando e as vendas no varejo não foram fortes", disse Xu Tianchen, economista sênior da Economist Intelligence Unit.

"A leitura de maio pode indicar um ponto temporário. Provavelmente veremos uma melhora em junho, quando as novas políticas governamentais começarem a ter impacto, como o plano de resgate de propriedades e a emissão de títulos soberanos especiais", acrescentou.

Os subíndices do PMI para novos pedidos voltaram a se contrair depois de dois meses de crescimento, enquanto o nível de emprego seguiu diminuindo.

Os problemas no setor imobiliário têm tido um impacto negativo em amplas áreas da economia chinesa e desacelerado os esforços de Pequim para mudar seu modelo de crescimento mais para o consumo interno do que para o investimento fomentado por dívidas.

No mês passado, as vendas no varejo tiveram o crescimento mais lento desde dezembro de 2022, enquanto os preços das novas residências caíram pela taxa mais rápida em nove anos, o que sugere que é muito cedo para dizer se a economia chinesa finalmente se recuperou.