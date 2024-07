Ibovespa crava 10ª alta seguida com entrada de estrangeiros e aposta sobre juro nos EUA

A sequência de 10 altas é a maior desde um período entre o fim de 2017 e o início de 2018, quando o Ibovespa avançou por 11 sessões consecutivas. Apesar disso, a performance acumulada no ano segue no vermelho, com queda de 3,94%.

O volume financeiro nesta sexta-feira somou 17,6 bilhões de reais.

A performance recente acompanha a melhora da movimentação de estrangeiros na B3, com as compras no mercado secundário de ações superando as vendas em 2,88 bilhões de reais no mês até o dia 10. No ano, o saldo segue negativo, em 37,2 bilhões.

"Nós estamos vendo fluxo positivo de estrangeiros, e isso é muito importante. Para mim, é o que explica essas altas consecutivas", destacou o gestor e sócio-fundador da Trígono Capital, Werner Roger.

"Parece que os estrangeiros já estão procurando emergentes e o Brasil é a bolsa que mais caiu no mundo em dólar", acrescentou, ponderando que no ano o sinal ainda é negativo, com investidores "talvez ainda aguardando o movimento da Selic".

No pano de fundo desse fluxo externo, está a maior possibilidade de cortes de juros nos EUA em setembro, reforçada por dados de preços ao consumidor norte-americano e falas do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, nessa semana.