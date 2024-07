Ibovespa tem movimento discreto com Petrobras contrabalançando NY

- VALE ON avançava 0,7%, em dia de recuperação, apesar de nova sessão de queda nos preços futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) encerrou as negociações do dia com perda de 1,65%, a 775,5 iuans (106,61 dólares) a tonelada.

- SANTANDER BRASIL UNIT subia 0,07%, reduzindo o fôlego da abertura, quando subiu 3% na esteira do resultado do segundo trimestre, com lucro líquido recorrente de 3,33 bilhões de reais, acima das previsões do mercado. ITAÚ UNIBANCO PN rondava a estabilidade e BANCO DO BRASIL ON caía, mas BRADESCO PN subia.

- MULTIPLAN ON caía 3,76% antes da divulgação do balanço do segundo trimestre na quinta-feira, após o fechamento do mercado, acompanhando o movimento mais negativo para papéis sensíveis a juros. O índice do setor imobiliário, que inclui papéis de construtoras e de shopping centes, cedia 1,74%.

- CSN ON tinha acréscimo de 0,66%. A companhia anunciou nesta quarta-feira que mantém interesse na compra de 100% da fabricante de cimento Intercement, do grupo Mover, ex-Camargo Corrêa, e que prorrogou o prazo de exclusividade de negociações para "pelo menos" 31 de julho.

- IRB(RE) ON cedia 1,89%, após divulgar dados mostrando que teve lucro líquido de 28,4 milhões de reais em maio, após resultado positivo de 31,6 milhões de reais apurados em abril. O índice de sinistralidade caiu de 66,1% para 63,8% entre abril e maio.

- NEOENERGIA ON, que não está no Ibovespa, perdia3,02%, mesmo após divulgar que registrou no segundo trimestre um lucro líquido de 815 milhões de reais, aumento de 12% ante igual período do ano passado, influenciado por melhor desempenho em seu negócio de redes.