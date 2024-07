Confiança do consumidor brasileiro registra segunda alta consecutiva em julho, mostra FGV

"A confiança dos consumidores aumentou pela segunda vez consecutiva, motivada principalmente pela melhora nas expectativas para os próximos meses... A avaliação dos consumidores sobre a situação presente, por outro lado, ficou estável", disse Anna Carolina Gouveia, economista do FGV IBRE.

Em julho, o Índice de Expectativas (IE) avançou 3,0 pontos, para 101,1 pontos, também registrando uma segunda alta consecutiva.

O Índice de Situação Atual (ISA), por outro lado, manteve-se estável em 81,6 pontos, ainda no maior patamar desde novembro de 2023 (82,0 pontos).

A alta no ICC se deu pelo avanço da confiança em grupos com faixas de renda mais baixas, com destaque para quem ganha entre 2.100,01 e 4.800,00 reais, onde o ganho foi de 5,2 pontos, passando de 87,2 pontos para 92,4 pontos em julho.

"Esse resultado parece estar alinhado com um mercado de trabalho mais aquecido e controle da inflação, fatores preponderantes para formar a percepção dos consumidores dessa faixa", afirmou Gouveia.