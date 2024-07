Dólar tem ligeira queda após dados dos EUA e moderação de pressões externas

"A confirmação de que a inflação está esfriando pode abrir caminho para que o Fed inicie corte de juros já agora para setembro... um impulso para as moedas emergentes que sofreram muito nessas últimas semanas", disse Marcio Riauba, gerente da Mesa de Operações da StoneX Banco de Câmbio.

PRESSÕES EXTERNAS

Antes da divulgação dos dados dos EUA, a moeda norte-americana já vinha recuando na abertura no Brasil, uma vez que pressões externas que contribuíram para seu fortalecimento em mercados emergentes nesta semana estavam se dissipando.

O iene, cuja recuperação vinha provocando fuga de capital entre países emergentes, voltava a acumular perdas contra o dólar. A divisa norte-americana tinha alta de 0,27% em relação à moeda japonesa, a 154,35.

O iene se beneficiou nesta semana com as expectativas de um aumento de juros pelo Banco do Japão na próxima semana, o que motivou a reversão de operações de "carry trade", onde investidores assumem posições vendidas em relação ao iene e rentabilizam seus recursos em países com taxas de juros mais altas.

Essas operações, motivadas pelo diferencial entre as taxas de juros do Japão e dos EUA, eram responsáveis pela fraqueza do iene, segundo analistas.