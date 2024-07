Líderes financeiros do G20 vão destacar "pouso suave" da economia global e alertar para riscos de guerra

"A atividade econômica provou ser mais resiliente do que o esperado em muitas partes do mundo, mas a recuperação tem sido altamente desigual entre os países, contribuindo para o risco de divergência econômica", disse a versão final.

O documento apontou riscos para a perspectiva econômica que permanecem amplamente equilibrados, com desinflação mais rápida do que o esperado e inovações tecnológicas, como o desenvolvimento seguro da Inteligência Artificial (IA), citados entre os riscos de alta.

Mas, ao mesmo tempo, a tecnologia de IA também pode se tornar um risco negativo para o crescimento, segundo o documento, juntamente com a fragmentação econômica e a inflação persistente que mantêm as taxas de juros mais altas por mais tempo, eventos climáticos extremos e endividamento excessivo.

A mudança climática e a perda significativa de biodiversidade foram os principais tópicos de preocupação no documento, que alertou que, se as nações mais pobres tiverem que arcar com mais custos do combate à mudança climática, isso só irá piorar a desigualdade econômica global.

"Reiteramos o entendimento de que o custo da inação é maior do que o custo da ação", diz o esboço do comunicado.

O documento também intensificou a linguagem que pede uma reforma do Fundo Monetário Internacional, citando a "urgência e a importância do realinhamento das cotas para refletir melhor as posições relativas dos membros na economia mundial"