Neoenergia e Sterlite vão à Justiça contra Ibama para acelerar licenças de transmissão de energia

A busca das empresas pela via judicial ocorre devido à grande lentidão dos processos no órgão, que trabalha desde o início do ano em "operação padrão" e chegou a entrar em greve no mês passado.

A lentidão na análise ambiental dos projetos já é vista como um risco adicional para o setor, enquanto o órgão ambiental lida com grande números de projetos para serem avaliados, após o governo brasileiro ter leiloado empreendimentos avaliados em 55 bilhões de reais desde o ano passado. Um novo certame está previsto para setembro.

Os três projetos de transmissão de energia com liminares para acelerar a expedição de licenças foram leiloados pelo governo em 2018.

A Neoenergia conseguiu em março duas decisões da Justiça determinando que o Ibama prosseguisse com a análise das LOs dos projetos Itabapoana, entre Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, e Guanabara trecho 2, no Rio de Janeiro, segundo documentos vistos pela Reuters.

A companhia, controlada pela espanhola Iberdrola, havia iniciado os trâmites junto ao Ibama para obtenção dessas licenças nos meses de agosto e outubro do ano passado, sendo que as liminares para acelerar o processo foram concedidas em razão do caráter estratégico dos empreendimentos para o setor elétrico.

Com a pressão judicial, a Neoenergia obteve em junho a licença para Itabapoana, garantindo o recebimento integral de uma receita anual permitida (RAP) de 94 milhões de reais. Já no caso de Guanabara, a licença ainda não saiu, segundo informações divulgada pela companhia nesta semana em seu balanço do segundo trimestre.