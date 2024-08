Dólar sobe e fica acima de R$5,75 após dados de emprego dos EUA

O Fed manteve os juros inalterados em sua reunião na quarta-feira, mas abriu a porta para uma redução no próximo encontro, em meio ao cenário de desaceleração da inflação de volta à meta de 2%.

"Esse ambiente de dados mais fracos para os EUA está reforçando uma percepção de 'growth scare' no país, ou seja, um receio, um temor entre investidores de que a economia possa estar se desacelerando de forma mais rápida e intensa do que o esperado", disse Leonel Mattos, analista de Inteligência de Mercado da StoneX.

"Se o dado do payroll é muito fraco, é provável que ele provoque um efeito de intensificar essa aversão ao risco", acrescentou.

Com isso, a moeda norte-americana se fortalecia contra outras moedas emergentes além do Brasil, subindo ante o peso chileno e o peso mexicano.

Os mercados também observam o desempenho do iene, que vem experimentando nova recuperação desde que o Banco do Japão elevou sua taxa de juros na quarta-feira.

A projeção de juros mais altos no Japão já vinha garantindo ganhos à moeda japonesa nas últimas semanas, com a reversão de operações de "carry trade", quando investidores retiram seus recursos de países com juros baixos e aplicam em lugares com juros mais altos.