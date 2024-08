Nasdaq deve confirmar correção após relatório fraco de empregos; Amazon e Intel caem

Relatório do Departamento do Trabalho mostrou que a economia norte-americana abriu 114.000 vagas de emprego fora do setor agrícola em julho, muito abaixo das 175.000 estimadas pelos economistas consultados pela Reuters. A taxa de desemprego subiu para 4,3%, de 4,1% no mês anterior.

Com novas evidências de um mercado de trabalho enfraquecido, operadores estão apostando agora que o Federal Reserve fará um grande corte de 0,5 ponto percentual na taxa de juros em setembro, em comparação com 0,25 ponto esperado antes dos dados.

"Agora, a questão não é se eles cortarão em setembro, mas quanto", disse Jay Woods, estrategista global chefe da Freedom Capital Markets.

O Dow Jones caía 1,14%, a 39.889,13 pontos. O S&P 500 tinha queda de 1,52%, a 5.364,01 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 2,36%, a 16.788,19 pontos.

A Amazon.com perdia 11,7% depois que a empresa relatou desaceleração no crescimento das vendas online no segundo trimestre e disse que os consumidores estavam buscando opções de compra mais baratas.

A Intel despencava 26,7% depois de prever uma receita no terceiro trimestre abaixo das estimativas e suspender seus dividendos, a partir do quarto trimestre.