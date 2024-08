Esperanças de revitalização de mercado de IPOs do Brasil evaporam

Por Luciana Magalhaes

SÃO PAULO (Reuters) - As preocupações com a saúde fiscal do Brasil e com as taxas de juros contribuíram para acabar com as esperanças de que até 20 empresas pudessem abrir o capital este ano, pondo fim a uma seca de dois anos no outrora efervescente mercado de IPOs do país.

As empresas de uma ampla gama de setores, incluindo construção, varejo e infraestrutura, estão cada vez mais se reconciliando com a probabilidade de que outra janela para ofertas públicas iniciais possa não se abrir até o próximo ano ou, possivelmente, até depois da eleição presidencial do Brasil no final de 2026.