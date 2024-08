Goolsbee diz não querer apertar política monetária do Fed por mais tempo do que o necessário

Mas suas observações foram consistentes com seus comentários recentes de que as autoridades precisam estar cada vez mais atentas a sinais como a crescente taxa de desemprego e aumentos na inadimplência de cartão de crédito, que sugerem que a economia está desacelerando a um ponto em que a política monetária não deve ser tão restritiva quanto é agora.

O Fed tem mantido sua taxa básica de juros na faixa atual de 5,25% a 5,50% desde julho de 2023, após elevá-la a esse nível em um ritmo acelerado nos 16 meses anteriores para combater o pior surto de inflação desde a década de 1980.

Os mercados financeiros agora estão precificando totalmente um corte no próximo mês, com o principal debate sendo sobre qual tamanho - 0,25 ou 0,50 ponto percentual.

As probabilidades agora favorecem o corte menor, mas um grande sinal sobre o próximo movimento do banco central provavelmente virá na próxima sexta-feira, quando o chair do Fed, Jerome Powell, discursar na abertura do simpósio econômico anual do Fed de Kansas City em Jackson Hole, no Estado de Wyoming.

