Ibovespa renova máxima após IBC-Br acima do esperado, com Petz em destaque

- PETZ ON disparava 28,41% após anunciar que assinou com a rival Cobasi acordo para combinação das operações entre ambas, que criará a maior empresa no setor no país. A expectativa é de que a fusão gere um valor incremental no Ebitda somado das duas companhias de 220 milhões a 330 milhões de reais por ano. Até a véspera, a ação acumulava queda de 12,6% no ano.

- IRB(RE) ON avançava 8,61%, ainda embalada pela repercussão favorável dos resultados do segundo trimestre divulgados na terça-feira à noite. Na véspera, os papéis fecharam com um salto de 30,66%.

- LOCALIZA ON subia 4,01%, em dia de recuperação após três quedas seguida, com destaque para o tombo de 16,84% na quarta-feira após o balanço do período de abril a junho frustrar investidores. Analistas do Goldman Sachs afirmaram que a queda recente das ações mais do que precifica os resultados fracos do segundo trimestre e recomendaram a compra dos papéis.

- AZZAS 2154 ON recuava 4,78%, em sessão de ajustes após forte valorização desde o começo do mês, que até a véspera alcançava quase 11%. Analistas do Safra reiteraram recomendação "outperform" para os papéis após Investor Day da empresa na véspera, mas destacaram que o as sinergias anunciadas adicionam pouco "upside" nas suas estimativas de curto prazo.

- VALE ON cedia 1,1%, acompanhando o movimento dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou o pregão diurno com queda de 0,99%.