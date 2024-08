S&P 500 e Nasdaq recuam após seis dias de ganhos e dados fracos de moradia

(Reuters) - Os índices S&P 500 e Nasdaq recuavam nesta sexta-feira, depois que um fraco relatório de início de construção de moradias nos Estados Unidos diminuiu a confiança após seis sessões consecutivas de ganhos.

As ações sofriam alguma pressão depois que dados mostraram que a construção de moradias unifamiliares nos EUA caiu de forma acentuada em julho, sugerindo que o mercado imobiliário permaneceu deprimido no início do terceiro trimestre.

Nove dos 11 principais setores do S&P 500 estavam sendo negociados em baixa, com o setor de energia sendo o mais atingido, acompanhando os preços mais baixos do petróleo bruto. [O/R]