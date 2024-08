Ações de tecnologia e de seguradoras elevam STOXX 600 à máxima de mais de um mês

As ações de tecnologia estavam no radar dos investidores, avançando 0,8%, e eram o maior impulso para o índice. Os resultados do segundo trimestre da Nvidia serão divulgados após o fechamento dos mercados nos Estados Unidos.

Operadores de Wall Street esperam que o balanço provoque uma oscilação de mais de 300 bilhões de dólares nas ações da fabricante de chips. O tamanho e a posição da empresa como um termômetro do setor significam que seus resultados podem movimentar todo o mercado.

Espera-se que as vendas da Nvidia tenham dobrado no segundo trimestre, sendo que um número abaixo do esperado pode prejudicar o apetite nos mercados.

O desempenho da Nvidia serve como um indicador crucial das tendências do mercado e pode afetar as empresas europeias, especialmente as dos setores de tecnologia, automotivo e de manufatura que dependem de seus semicondutores.

"Não há como acalmar os investidores antes dos resultados da Nvidia, porque as expectativas são muito altas. É provável que haja surpresas para qualquer lado", disse Thomas Gehlen, estrategista sênior de mercado da SG Kleinwort Hambros. "Isso causará volatilidade no curto prazo."

Os relatórios de preços ao consumidor da Alemanha e da Espanha serão divulgados na quinta-feira, com o dado de inflação da zona do euro a ser publicado na sexta-feira.