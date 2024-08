Crescimento de empregos com energia limpa nos EUA é o dobro do geral, mostra relatório

Por Timothy Gardner

WASHINGTON (Reuters) - Os empregos no setor de energia limpa dos Estados Unidos em 2023 cresceram mais que o dobro do que os postos de trabalho em geral, e a sindicalização no setor superou pela primeira vez a do setor de energia em geral, informou o Departamento de Energia dos EUA nesta quarta-feira.

Os empregos em negócios de energia limpa -- incluindo energia eólica, solar, nuclear e armazenamento de baterias -- subiram em 142.000 empregos, ou 4,2% no ano passado, em comparação com um aumento de 3,9% em 2022, informou o Relatório de Energia e Emprego dos EUA. O número ficou acima da taxa geral de crescimento de empregos nos EUA de 2% em 2023.