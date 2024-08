Dólar fecha com alta de quase 1% após Galípolo ser confirmado no comando do BC

Na sequência, a divisa perdeu um pouco de força, mas ainda assim encerrou o dia com alta firme ante o real, que perdia mais do que vários pares no exterior.

Às 17h11, o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas fortes -- subia 0,51%, a 101,110.

Pela manhã, o atual presidente do BC, Roberto Campos Neto, voltou a falar sobre a lógica de atuações da instituição no mercado de câmbio. Segundo ele, o fato de o câmbio no Brasil ser flutuante não significa que o BC nunca fará intervenções no mercado. Porém, as intervenções são feitas apenas em caso de disfuncionalidades.

“Chegamos muito perto de fazer intervenção cambial em alguns momentos”, reconheceu Campos Neto.

Mais cedo nesta quarta-feira o Banco Central vendeu todos os 12.000 contratos de swap cambial tradicional em leilão para fins de rolagem do vencimento de 1º de outubro de 2024.

À tarde o BC informou que o Brasil registrou fluxo cambial total negativo de 3,534 bilhões de dólares em agosto até o dia 23, com saídas líquidas de 4,029 bilhões de dólares pela via financeira e entradas de 494 milhões de dólares pelo canal comercial.