Índices da China ampliam perdas e ações de Hong Kong recuam com balanços

Por Summer Zhen

HONG KONG (Reuters) - Os índices acionários da China registraram um terceiro dia de perdas nesta quarta-feira, enquanto as ações de Hong Kong recuaram, uma vez que resultados decepcionantes de empresas de bebidas e restaurantes destacaram os riscos de deflação na segunda maior economia do mundo.

As ações da Nongfu Spring, a maior fornecedora de água engarrafada da China, caíram mais de 10% depois que a empresa relatou um crescimento muito mais lento dos lucros no primeiro semestre, em meio a uma acirrada guerra de preços no mercado interno, arrastando para baixo o índice Hang Seng, de Hong Kong.