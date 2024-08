Itaú libera acesso à plataforma de investimentos íon a não correntistas

SÃO PAULO (Reuters) - O Itaú Unibanco divulgou nesta quarta-feira que passou a disponibilizar a abertura de contas 100% digitais e gratuitas na sua plataforma de investimentos íon a não correntistas do banco.

"Registramos um interesse crescente de pessoas que não possuem relacionamento com o Itaú", afirmou Carlos Constantini, diretor de Wealth Management & Services do Itaú Unibanco, em nota à imprensa.

De acordo com o executivo, há mais de 200 mil cadastrados querendo abrir uma conta diretamente no íon, que reúne assessoria digital personalizada e diversas ferramentas para gestão de investimentos no mercado.