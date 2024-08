Presidente da CAE do Senado diz que sabatina de Galípolo "provavelmente" fica para depois das eleições

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, Vanderlan Cardoso (PSD-GO), disse que a sabatina do economista Gabriel Galípolo, indicado na tarde desta quarta-feira pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o cargo de presidente do Banco Central, "provavelmente" vai ocorrer após o primeiro turno das eleições municipais, que acontece em 6 de outubro.

Em entrevista à GloboNews, Vanderlan disse que pretende conversar com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para tomar uma decisão conjunta e evitar assim que Galípolo seja sabatinado sem que o plenário vote sua nomeação logo em seguida.

O presidente da comissão disse ainda que Galípolo precisa de um tempo para percorrer os gabinetes dos senadores e que votar a indicação na próxima semana seria "impossível".