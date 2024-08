Dexco deixará de atuar nos segmentos de chuveiros e torneiras elétricas

SÃO PAULO (Reuters) - A Dexco anunciou nesta quinta-feira que deixará de atuar nos segmentos de chuveiros e torneiras elétricas, uma decisão que foi aprovada em reunião realizada na véspera pelo conselho de administração da companhia.

"A decisão de saída do segmento faz parte do processo de contínua avaliação estratégica do portfólio de negócios da companhia, que busca priorizar segmentos de atuação que apresentem maiores sinergias em seus canais de venda e posicionamento de mercado", disse a empresa em fato relevante.

A Dexco afirmou que está "está avaliando direcionamentos para o negócio, com o apoio de assessoria especializada".