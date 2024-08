Entenda a rixa entre Elon Musk e o Supremo Tribunal Federal

ESQUERDA E DIREITA NO ASSUNTO Reações à briga entre Moraes e Musk estão divididas. Enquanto de um lado usuários do X se mostram críticos a decisões do ministro do STF, sob o argumento de que ele está minando a liberdade de expressão, outros concordam com o magistrado, considerando que Musk não está acima das leis do Brasil.

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro veem Musk como um aliado contra as investigações de Moraes sobre as chamadas milícias digitais, acusadas de espalhar notícias falsas e discurso de ódio durante o governo Bolsonaro, entre 2019 e 2022. (Reportagem de Anthony Boadle em Brasília)

((Tradução Redação Brasília))

