STOXX 600 atinge máxima com ganhos de ações do setor imobiliário

O índice de referência estava no caminho certo para avançar na semana, estendendo sua recuperação pela quarta semana consecutiva, que seria a mais longa em mais de cinco meses. O STOXX 600 também deve subir pelo segundo mês consecutivo, uma tendência observada pela última vez há quase seis meses.

O aumento de 1,3% das ações do setor imobiliário impulsionava o índice no dia, com os mercados esperando um corte de 25 pontos-base nos juros quando o Banco Central Europeu se reunir em menos de duas semanas.

As ações haviam caído no início do mês devido a temores de uma recessão nos Estados Unidos, que desde então se dissiparam.

O STOXX 600 obteve ganhos em 16 das últimas 20 sessões e subiu quase 10% em relação à mínima de seis meses registrada em 5 de agosto, marcando uma recuperação robusta.

. Em LONDRES, o índice Financial Times avançava 0,28%, a 8.403 pontos.

. Em FRANKFURT, o índice DAX subia 0,15%, a 18.940 pontos.