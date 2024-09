Ibovespa fecha em queda sem consenso sobre corte de juros pelo Fed

- VALE ON recuou 1,25% com os futuros do minério de ferro ampliando as perdas na China. O contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou as negociações do dia com queda de 1,9%, perdendo 11,24% na semana. Fontes afirmaram à Reuters que a Vale e a BHP, juntamente com sua joint venture Samarco, poderão fechar em breve um acordo com autoridades brasileiras para o pagamento de cerca de 100 bilhões de reais pelo rompimento de barragem em Mariana (MG).

- ITAÚ UNIBANCO PN perdeu 1,41%, em dia negativo para o setor como um todo no Ibovespa, com BRADESCO PN caindo 1,94%, BANCO DO BRASIL ON cedendo 1,64% e SANTANDER BRASIL UNIT recuando 1,04%.

- BRASKEM PNA avançou 3%, mesmo após a Defensoria Pública de Alagoas abrir nova ação civil pública contra a petroquímica exigindo revisão de acordos de indenização por danos morais homologados pela Justiça, atribuindo à causa valor de 5 bilhões de reais. A companhia disse que ainda não foi intimada do processo.

- AZUL PN recuou 6,33%, revertendo o viés mais positivo da abertura, sem trégua nos receios sobre o endividamento da companhia aérea, enquanto a admistração continua avaliando opções para lidar com opções.

- EMBRAER ON fechou em baixa de 3,94%, com o viés negativo generalizado abrindo espaço para realização de lucros no papel, que ainda acumula no ano uma valorização de 122%.

