Ações europeias caem pressionadas por papéis bancários e de energia

As ações da montadora BMW caíram 11%, registrando seu pior dia em mais de quatro anos, depois que a empresa cortou sua perspectiva de margem de lucro para 2024 devido à demanda fraca no mercado chinês, chave para a BMW, e a problemas relacionados a um sistema de freios fornecido pela Continental.

As ações da Continental caíram 10,5%.

As ações de bancos também caíram acentuadamente, acompanhando movimento de queda de instituições financeiras dos EUA, com analistas citando comentários pessimistas do presidente-executivo do Goldman Sachs, David Solomon.

O Deustche Bank >DBKGn.DE> recuou 4,91%, e um índice europeu que acompanha as ações de bancos perdeu 1,6%.

O setor de petróleo e gás também perdeu 1,6%, conforme os preços do petróleo Brent caíram abaixo de 70 dólares por barril pela primeira vez desde dezembro de 2021.

Os mercados estavam inquietos antes do relatório de inflação dos EUA de quarta-feira, que pode indicar o tamanho do corte da taxa básica do Federal Reserve quando ele se reunir na próxima semana.